Волгоград, 27 января, 2016, 14:00 — ИА Регнум. В Волгограде приостановлены занятия в 247 классах 44 образовательных учреждений. Сделано это в целях предупреждения распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как сообщили ИА REGNUM в городском департамента по образованию 27 января, кроме того, закрыты на карантин 15 школ: гимназия № 8 и пять школ Красноармейского района, по одной в Кировском и Советском районах, две гимназии — №№ 1, 3 — в Центральном, три школы и две гимназии в Тракторозаводском районе.

Nikolay Olkhovoy Грипп

Добавим, что на территории Волгограда вводятся ограничительные мероприятия по предупреждению распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Соответствующее постановление было подписано накануне в администрации города. Согласно документу, профильным структурным подразделениям предписано усилить противоэпидемический режим в подведомственных муниципальных учреждениях. А образовательные учреждения вправе принимать решение о приостановлении учебного процесса, исходя из фактической посещаемости, — из-за отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более процентов обучающихся.

Также по теме: Скорую помощь в Волгограде стали вызывать почти в два раза чаще

Напуганные гриппом родители просят закрыть на карантин все школы Волгограда

Кроме того, активизируются все виды санитарно-просветительной работы, при необходимости будет выделяться дополнительный автотранспорт для обслуживания больных на дому и доставки медикаментов из аптек.

Руководителям организаций и предприятий Волгограда рекомендовано принять меры по защите работающего персонала от заболевания гриппом и ОРВИ, особенно в организациях с высоким риском распространения вирусов. В большей степени это касается предприятий торговли, сферы обслуживания, общественного транспорта.

Так, например, для предотвращения угрозы распространения ОРВИ, гриппа и уменьшения риска зараженности работников и пассажиров, пользующихся трамваями и троллейбусами, профилактические меры уже предпринимаются в МУП «Метроэлектротранс». В частности, работникам МУПа предписано ежедневно проводить дезинфекцию производственных, служебных и бытовых помещений, а также салонов подвижного состава. Водителей и кондукторов перед выходом на линию опрашивают о состоянии здоровья и наличии простудных заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, пика эпидемии гриппа и ОРВИ медики ожидают в Волгоградской области в первые недели февраля. Несмотря на это, обеспокоенные родители просят власти закрыть на карантин все школы города и области.