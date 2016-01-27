Москва, 27 января, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Законопроект «Об образовании для всех» внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 января, об этом сообщил депутат, один из его авторов, Олег Смолин. «Сегодня фракция внесла проект закона «Образование для всех», — сообщил Смолин и пригласил всех депутатов стать соавторами законопроекта.

Советский плакат

Смолин обратил внимание на ряд принципиальных моментов законопроекта. Прежде всего, авторы подчеркивают: образование не является частью сферы обслуживания, оно обеспечивает социальное и духовное производство самого человека.

Парламентарий отметил, что новую политику нужно начать с новой идеологии. «Затраты на образование — это не бремя, как утверждают у нас системные либералы в правительстве, но это вложения в человека, самые выгодные в долгосрочной перспективе», — отметил парламентарий. «Нам нужна не элитарная система образования, отдельно для богатых и управляющих, отдельно — для остальных. Нам нужна эгалитарная система образования, образования равных возможностей», — подчеркнул Смолин.

Проект закона лимитирует расходы государства на образование. КПРФ предлагает поднять финансирование этой сферы до 7% ВВП за 5 лет. Предлагается также воссоздать государственные образовательные каналы, развивать электронное обучение.

Определен и размер стипендий студентов — следует довести его до 80 процентов от прожиточного минимума в вузах и до 60 — в техникумах.

В документе предлагается поднять зарплату учителей до средней по региону, вернуть льготы по оплате детских садов, сделать добровольной сдачу ЕГЭ и установить, что закрытие вузов возможно только с согласия Госдумы.