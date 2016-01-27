Калуга, 27 января, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Главное управление № 5 при Спецстрое России приступило к перевооружению ракетного полка дислоцируемой в городе Козельске Калужской области 28-й гвардейской ракетной Краснознамённой дивизии ракетных войск стратегического назначения.

Фото Спецстроя России

По информации ведомства, в рамках заключенных контрактов строителям предстоит реконструировать 10 площадок ракетного полка, две из которых запланированы к вводу в эксплуатацию уже в этом году, что порядка 140 зданий и сооружений.

В настоящее время на участке строительства завершен демонтаж строений, произведена вырубка леса, подготовлены котлованы, и ведется устройство фундаментов новых зданий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство аналогичных объектов в Калужской области Главное управление № 5 при Спецстрое России ведет с 2012 года. В декабре 2015 года спецстроевцы завершили реконструкцию инфраструктуры одного из полков дивизии в полном объеме и передали объект ракетчикам для несения боевого дежурства.

Ранее в этой дивизии РВСН были сняты с боевого дежурства и расформированы три из шести входящих в соединение ракетных полков боевых ракетных комплекса. С 2013 года в соединении началось перевооружение устаревших ракетных комплексов на новые типа «Ярс». Задача по вводу в строй нового комплекса «Ярс» в Козельской ракетной дивизии названа задачей особой важности.