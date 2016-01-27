Калуга, 27 января, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Сегодня, 27 января, состоялась торжественная церемония открытия маршрута Далянь — Ворсино и отправления первого контейнерного поезда, в рамках старта международного проекта «Новый шелковый путь», объединяющего экономические интересы России, Китая и Южной Кореи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области.

Фото Агентства регионального развития Калужской области

Через 20 дней контейнерный поезд прибудет на калужскую землю для разгрузки в мультимодальном транспортно-логистическом комплексе «Фрейт Вилладж Ворсино». Таким путем в Калужский регион будут поставляться различные товары из стран Азии, в том числе комплектующие для предприятия по выпуску телевизионной и бытовой техники Samsung Electronics.

Комментируя данное событие, первый заместитель губернатора Калужской области Алексей Лаптев отметил, что Калужская область с ее развитой транспортно-логистической инфраструктурой становится полноправным участником нового торгового пути. В рамках мероприятия Алексей Лаптев в городе Далянь Китайской Народной Республики принял участие в подписании меморандума между правительством Калужской области и портом «Далянь Групп» о создании логистического коридора между Калугой и Далянем. «В буквальном смысле — это телепорт по доставке комплектующих на наши производства, причем дешевый и надежный. Уверен, таким преимуществом воспользуются десятки калужских предприятий и сотни, если не тысячи, компаний во всей Европе, что положительно отразится на стоимости конечной продукции», — подчеркнул калужский замгубернатора.

На состоявшемся в этот же день круглом столе Алексей Лаптев выступил перед представителями стран-партнеров с презентацией Калужского региона и ответил на интересующие вопросы. Мероприятия состоялись в рамках рабочего визита делегации Калужской области в Китайскую Народную Республику — город Далянь с 25 по 28 января.

Напомним, проект «Новый шелковый путь» в целом предусматривает перевозку грузов из Северо-Восточного Китая и Южной Кореи через порт Далянь по Китайско — Восточной железной дороге (КВЖД) и Транссибирской магистрали в страны Европы. Предполагается, что это будет как готовая продукция, так и материалы, компоненты для предприятий России и соседних государств. В сравнении с действующим морским путем железнодорожный маршрут позволяет в два раза сократить время перевозок грузов. Данный проект открывает дополнительные возможности увеличения экспортных поставок отечественных товаров в Азию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, город Далянь расположен на северном побережье Китая и является крупным торгово-промышленным и туристическим центром региона. Расположенный здесь крупный морской порт обслуживает суда более 150 стран и регионов мира. Осуществляется сообщение с другими городами и районами Китая.

Мультимодальный логистический центр «Фрейт Вилладж Ворсино» Калужской области ведет комплексное обслуживание грузовых потоков. Расположен недалеко федеральной трассы М3 Москва — Киев, в 67 км от МКАД и в 20 км от границ Новой Москвы.

Железнодорожный терминал центра позволяет осуществлять перевалку грузов в объеме 300 ДФЭ в год (проектная мощность — 500 000 ДФЭ в год). Инфраструктура включает офисные помещения класса В+ для размещения сотрудников ФТС РФ и таможенных брокеров, пост Калужской таможни, склад временного хранения, открытую площадку для досмотра грузов, терминал для большегрузного автотранспорта. Транспортно-логистический центр «Фрейт Вилладж Росва» создан с целью оптимизации логистических операций резидентов индустриальных парков Калужской области — «Грабцево», «Росва», «Калуга-Юг», а также обслуживания других участников внешнеэкономической деятельности региона.