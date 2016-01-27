Ростов-на-Дону, 27 января, 2016, 13:31 — ИА Регнум. В Ростовской области от осложнений, вызванных гриппом, погибли девять человек. Число закрытых на карантин образовательных учреждений увеличилось. Об этом на пресс-конференции для журналистов 27 января сообщил губернатор Василий Голубев. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в стационарах находятся 1 тыс. 51 пациент, в том числе 161 ребенок и пять будущих мам.

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В связи с превышением эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ полностью на внеплановые каникулы ушли 38 школ и 46 дошкольных учреждений. Частично на карантин ушли 48 школ и 37 детских садов.

Между тем, введение карантина по всей области ситуацию не исправит, считает Голубев. Если закрыть все школы, то ребенок в возрасте от 10 лет окажется на улице, контроль над ним будет потерян со стороны родителей, которые находятся на работе. Может положительно сказаться только введение карантина в дошкольных учреждениях.

На сегодня грипп лабораторно подтвержден у 306 человек, в том числе вирус штамма, А (H1N1) выявлен у 288 жителей региона.

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От свиного гриппа на Дону погибли восемь жителей, школы и сады на карантине

Напомним, что впервые о свином гриппе в Ростовской области заговорили в середине января текущего года. Первую официальную информацию региональный минздрав предоставил только 14 января. Тогда сообщалось о трех жертвах вируса. При заражении гриппом у больного резко повышается температура тела, в течение суток грипп перетекает в пневмонию. Рискуют здоровьем люди с ослабленным иммунитетом. Те, кто сделал прививку, защищены на 80−90%.