Лондон, 27 января, 2016, 14:04 — ИА Регнум. Молодой режиссёр из Британии Чарли Лайн отснял десятичасовой фильм, в котором на протяжении всего экранного времени на кирпичной стене сохнет белая краска. Оригинальный проект предназначался специально для Британского комитета по классификации (BBFC), обладающего правом накладывать на фильмы цензурный запрет. Об этом 19 ноября прошлого года сообщало Американское издание Mashable, когда Лайн начал собирать средства на свою картину, запустив проект на платформе для привлечения средств Kickstarter. Сегодня проект завершен, фильм с рекордной продолжительностью более 10 часов отправлен в комитет по цензуре.

Цитата из к/ф «Краска сохнет». реж. Чарли Лайн, 2016, Великобритания Стена

Кинематографист назвал свою работу «Краска сохнет», отсылая к английской идиоме «watching paint dry», «смотреть как сохнет краска», то есть проводить время невероятно скучно. По мнению режиссёра, его картина должна помочь проучить британских цензоров, годами запрещающих в Великобритании различные фильмы или меняющих их содержание, вырезая спорные фрагменты.

Целиком просмотреть фильм Лайна Британский совет обязан, так как режиссёр заплатил требуемый налог. Чтобы комиссия приняла картину, создателями должна быть внесена стартовая сумма в размере 101,5 фунт стерлингов, а также по 7,09 фунта за каждую минуту её продолжительности. Чтобы собрать деньги режиссёру и понадобился краудфандинг.

Желающих проучить цензоров в мире хоть отбавляй. За первые несколько дней в поддержку проекта «Краска сохнет» пользователи сетей внесли более 2600 фунтов стерлингов. Всего удалось собрать 5936 фунтов, что составляет по текущему курсу около 678 тысяч рублей. Денег хватило на съёмку сохнущей краски в течение более чем 10 часов.

На днях Чарли Лайн написал на форуме Reddit, что два представителя BBFC сидят в просмотровом зале и смотрят, как сохнет краска. Процесс продолжался в течение девяти часов, до окончания рабочего дня. Остальные часы картины цензоры отсмотрели на следующий день.

По словам кинематографиста, вопрос цензуры мучил его с детства. Еще 13-летнем возрасте Лайн узнал, что фильм «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера урезан на шесть секунд — именно на такое время BBFC сократил демонстрируемые в картине сцены насилия, что Лайн посчитал неприемлемым. Так, ещё 10 лет назад, в голове режиссёра зародилась мысль вести с цензурой борьбу, кульминацией которой стала сегодняшняя «сохнущая краска».