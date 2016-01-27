Шэньчжэнь, Китай, 27 января, 2016, 13:01 — ИА Регнум.



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Уникальную операцию провели нейрохирурги одной из больниц Шэньчжэня. Китайским врачам удалось успешно имплантировать электроды, которые будут посылать импульсы, стимулирующие работу отдельных участков мозга пациента.

Пациентом стал 57-летний мужчина по фамилии Ли, который долгое время страдал от редкой формы дистонии — синдрома, при котором у человека наблюдается спазматическое сокращение мышц и нарушается мелкая моторика.

Ли является профессиональным музыкантом, однако из-за болезни он уже не мог играть на гитаре. Во время операции оперируемый находился в сознании, более того, практически все 3 часа операции пациент играл на гитаре. Это было необходимо для того, чтобы нейрохирурги могли обнаружить и зарегистрировать сигналы, посылаемые мозгом, пишет «Синьхуа».

Подобная операция стала первой в истории китайской медицины. Батареи для питания электродов были имплантированы под кожу в плече пациента. Срок их службы составит не менее 10 лет. В настоящий момент состояние пациента оценивается как стабильное.