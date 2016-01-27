Чебоксары, 27 января, 2016, 12:39 — ИА Регнум. Пока в Чувашии политическая и экономическая элита слушала послание главы республики Михаила Игнатьева, президент страны Владимир Путин проводил заседание Совета по противодействию коррупции. Глава государства акцентировал внимание на том, что «люди сталкиваются с коррупцией на местах», подчеркнув, что «ответственность за снижение уровня коррупции на территориях несут главы субъектов». Вопросы антикоррупционной политики были обсуждены 26 января в Нижнем Новгороде на коллеги по вопросам безопасности при приволжском полпреде Михаиле Бабиче. Сегодня, 27 января, данную тему подняли на заседании правительства Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Руководитель администрации президента России Сергей Иванов доложил, что в органах власти всех уровней сформирована система антикоррупционных подразделений, их насчитывается на сегодняшний день уже более 2,5 тысячи. За III квартала прошлого года ими выявлено более 20 тысяч различных нарушений. По итогам разбирательств 340 государственных служащих уволены в связи с утратой доверия, а 176 — в связи с конфликтом интересов.

«Буквально на слуху фамилии замгубернатора Челябинской области Сандакова, зампреда правительства Ярославской области Даниленко, замминистра экономического развития Красноярского края Маршалкиной», — сказал, в частности, Сергей Иванов.

От самих госслужащих поступило более 5,5 тысячи уведомлений о попытках склонить их к коррупции или даче взятки. По данным фактам возбуждено 2863 уголовных дела и уже осуждено 1700 человек.

«Работы здесь очень и очень много. И вопрос не в том, чтобы с сегодня на завтра добиться ярких каких‑то побед на этом поприще — наверное, это сложная задача, может быть, даже труднодостижимая. Но если мы остановимся, будет хуже. Двигаться нужно только вперёд. Ещё раз подчеркну, ответственность за снижение уровня коррупции на территориях несут главы субъектов Федерации», — напомнил президент Владимир Путин.

Отметим, что вопросы антикоррупционной политики были обсуждены 26 января в Нижнем Новгороде на коллеги по вопросам безопасности при приволжском полпреде Михаиле Бабиче. Сообщалось, что по итогам 2015 года в Приволжском федеральном округе количество коррупционных преступлений удалось снизить на 3,6% (общее количество составило 6472). К юридической ответственности привлечено 1072 государственных и муниципальных служащих (из них 71 — к уголовной ответственности). Также снизилось количество установленных фактов получения взяток (на 22,9%), злоупотреблений должностными полномочиями (на 6%) и превышений должностных полномочий (на 7,5%).

Сегодня, 27 января, данную тему подняли на заседании правительства Чувашии. Глава республики Михаил Игнатьев отметил, что в регионе «тоже в республике сформирована необходимая нормативная база»: «Понятно, законодательная база будет частично совершенствоваться, будут вноситься изменения». Руководитель региона также выразил персональную благодарность главе своей администрации Юрию Васильеву и «коллегам, которые входят в разные там советы».

«Наша работа, проведенная в рамках совместного плана мероприятий, была признана на коллегии эффективной. Юрий Егорович мне вчера доложил, когда приехал (из Нижнего Новгорода). Поэтому благодарен, Юрий Егорович, вам и всем коллегам, которые входят в разные там советы», — сказал Михаил Игнатьев. Напомним, Чувашия является пилотным регионом по реализации «Плана совместных мероприятий по противодействию коррупции», утвержденного Михаилом Бабичем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в штат администрации главы республики, по словам Юрия Васильева, с сентября введено дополнительно 10 человек, в том числе на осуществление антикоррупционной политики. Эти данные, впрочем, расходятся с подсчётами дотошной до цифр главы Минфина Светланы Енилиной, ранее заявлявшей о 12 новых сотрудниках. «Вместо 20 человек, которые по нашим подсчётам должны были быть, мы увеличили на 10 человек. Было 96, сегодня 106», — сказал Васильев.

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Напомним, в Чувашии самое громкое уголовное дело с беспрецедентным решением суда было в отношении экс-главы администрации Мариинско-Посадского района Чувашии Юрия Моисеева. Он был арестован при получении взятки в 2 млн рублей за обещанную предпринимателю победу в аукционе по продаже земельного участка площадью свыше 16,7 га. В январе 2015 года Ленинский райсуд Чебоксар приговори его к 11,5 годам строгого режима и штрафу в 280 млн рублей, согласившись со всеми доводами обвинения. Юрий Моисеев осуждён также за превышение должностных полномочий и мошенничество: он обеспечил своему подчиненному победу в аукционе по продаже земельного участка в Марпосаде площадью 261 кв. метр и получил от предпринимателя $1 тыс. спонсорской помощи на празднование 400-летия Дома Романовых, которые использовал по своему усмотрению. Правда, после апелляции приговор смягчили, назначив 9 лет лишения свободы и 60 млн рублей штрафа.

Ещё один бывший сити-менеджер является фигурантом уголовного дела — экс-главу администрации города Алатырь Михаила Марискинаподозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при распоряжении государственной и муниципальной собственностью. Следствие оценивает ущерб от противоправных действий подозреваемого в размере более 3,5 млн рублей. В прошлом году направлено в суд дело в отношении экс-главы администрации Шумерли и одного из претендентов на пост главы Чувашии Андрея Броницына.

Среди глав администраций районов по размаху злоупотребления и сумме причиненного ущерба лидирует бывший глава Ядринского района Евгений Яранский. Ему инкриминировали незаконную продажу земель государственного конезавода, находящихся в федеральной собственности, — трёх участков общей площадью свыше 65,4 га. Кроме того, он без проведения обязательной оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности предоставил в собственность гражданам 24 земельных участка общей площадью свыше 10 га на территории Ядринского городского и Иваньковского сельского поселений. В результате указанных действий был причинён ущерб на общую сумму более 17 млн рублей. В 2011 году Яранский осуждён на 3 года условно.

Среди чиновников высшего состава выделяется уголовное дело на экс-руководителя УФНС по Чувашии Аркадия Дергачева. В декабре 2012 года суд приговорил его к 3 годам колонии-поселения за должностные преступления при реконструкции, ремонте и строительстве зданий налоговой службы. По мнению следствия, при ремонте зданий в райцентрах стоимость работ была искусственно завышена, что причинило бюджету ущерб в размере около 5,5 млн рублей. При капремонте кровли ведомственного здания в Чебоксарах госконтракт на 6 млн рублей был расторгнут и заключён новый на 10 млн рублей с фирмой, проводившей реконструкцию зданий в райцентрах.

На 2,5 года колонии и штраф в 438 тыс. рублей был осуждён бывший руководитель УФМС России по Чувашии Леонид Дружинин. Однако после апелляционной жалобы Верховный суд Чувашии летом 2014 года переквалифицировал статью и увеличил размер штрафа в 7 раз — до 3 млн 66 тыс. рублей, оставив срок лишения свободы прежним. Суд установил, что Леонид Дружинин в 2012 году подготовил фиктивные документы об утилизации служебной машины, которую затем присвоил себе. Суд также признал его виновным в получении от руководителя чебоксарской фирмы взятки в виде двух нелегалов из Таджикистана, которые бесплатно работали на приусадебном участке чиновника. Кроме того, Дружинин помог руководителю коммерческой организации избежать ответственности, отобрав у своего подчиненного документы, свидетельствующие о незаконном использовании труда иностранных работников.

Под уголовным преследованием оказался и министр физкультуры и спорта Чувашии Анатолий Николаев, который затем был отправлен в отставку. За злоупотребление должностными полномочиями решением суда в августе 2012 года экс-министр был оштрафован на 200 тыс. рублей. Ему инкриминировалось неэффективное использование бюджетных средств. По данным следствия, деньги на тренировочные сборы спортсменов направлялись не напрямую ДЮСШ «Спартак», которая оказывала услуги, а общественной организации «Чебоксарский городской физкультурно-спортивный клуб «Спартак», директором обеих структур был Иннокентий Кошкин. В результате из 1,9 млн рублей, неправомерно перечисленных общественной организации, на счёт ДЮСШ поступило только 260 тыс. рублей. Ущерб спортшколе превысил 1,6 млн рублей.

В прошлом году в правительстве Игнатьева ещё один министр ушёл в отставку с уголовным делом: бывший глава Минприроды Чувашии Иван Исаев за незаконную рубку леса с ущербом на 260 млн рублей получил условный срок с последующим амнистированием. В целях обеспечения исполнения решения наложен арест на имущество.

В мэрии Чебоксар уголовные дела возбуждены в отношении двух сотрудников администрации. Бывший замглавы по вопросам архитектуры и градостроительства Александр Анисимов подозревается в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, злоупотреблении полномочиями и незаконном участии в предпринимательстве. Следствие полагает, что Анисимов принимал незаконное участие в руководстве и управлении подконтрольной ему строительной организации, единственным учредителем которой является его мать. Аналогичное преступление инкриминируют начальнику отдела транспортного обеспечения и связи администрации Чебоксар Александру Иванову. По мнению следствия, он незаконно участвовал в руководстве транспортной фирмы, учредителями которой являлись его родственники.

Стоит также отметить, что в мае 2013 года в связи с истечением сроков давности прекращено уголовное дело в отношении высокопоставленных чиновников Минздравсоцразвития Чувашии, обвинявшихся в нарушениях при закупке томографов. Общий ущерб, причинённый бюджетам России и Чувашии, составил свыше 240 млн рублей. Инкриминированные им преступления (злоупотребление должностными полномочиями) были судом переквалифицированы на халатность.

По данным регионального СУСК, в 2015 году в СУ СКР по Чувашии поступило 387 сообщений о коррупционных действиях, возбуждено 322 уголовных дела (в 2014 году — 315), в суды направлено 91 уголовное дело (в 2014 году — 84) о 266 эпизодах коррупционных преступлений. Сумма ущерба, установленная следователями, превысила 28,7 млн рублей, судами наложен арест на имущество злоумышленников на общую сумму 24,4 млн рублей (в 2014 году — свыше 16 млн рублей).

За совершение коррупционных преступлений в 2015 году на скамье подсудимых оказались 15 депутатов и должностных лиц органов местного самоуправления (в 2014 году — 14). Им инкриминировано совершение 33 эпизодов противоправных действий (в 2014 году — 31). За 2011−2015 годы к уголовной ответственности за коррупцию привлечено 87 депутатов и должностных лиц муниципалитетов, в том числе 34 главы органов местного самоуправления.

Всего за пять лет с момента создания Следственного комитета в следственные органы СУСК по Чувашии поступило свыше 2,7 тыс. сообщений о возможных коррупционных преступлениях, 1,7 тыс. из них стали основанием для возбуждения уголовных дел. Окончено производством 380 уголовных дел о 2,1 тыс. преступлениях коррупционного характера.