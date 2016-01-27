Мехико, 27 января, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Активисты гражданского форума Oaxaqueño de la Niñez, борющегося за права детей и юношества в мексиканском штате Оахака, обвинили Католическую церковь в Мексике в защите священника, подозреваемого в растлении несовершеннолетних, передает El Nuevo Herald.

Фра Анжелико. Страшный суд (фрагмент), 1431

Священник Херардо Сильвестре Эрнандес с 2013 года находится в тюрьме в связи с обвинением в растлении 9-летнего мальчика в 2006 году. Согласно информации, предоставленной активистами форума, с 2006 года священник растлил более 100 несовершеннолетних.

Обвинения были оглашены на пресс-конференции, где было зачитано письмо матери одной из жертв, адресованное папе Франциску. Основные обвинения активистов были адресованы архиепископу, в ведении которого находится штат Оахака. Архиепископ обвиняется в том, что он не расследовал предполагаемые случаи растления несовершеннолетних и этим способствовал сокрытию преступлений, которые, по информации правозащитников, совершались в течение ряда лет по отношению к детям 7 индейских сообществ штата Оахака.

Католическая церковь Мексики, со своей стороны, предложила Сильвестре Эрнандесу подать в отставку, однако, пояснила, что внутреннее расследование не подтвердило выдвигаемых против него обвинений.

Как сообщало ИА REGNUM, папа римский Франциск попросил прощения за священников, уличенных в сексуальных домогательствах по отношению к детям.