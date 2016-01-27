Пекин, 27 января, 2016, 12:15 — ИА Регнум.

27 января в Пекине был опубликован план развития атомной энергетики Китая до 2030 года. По планам правительства КНР, именно к этому времени Китай может стать ведущей атомной державой.

cgnpc.com.cn АЭС Линьао

К концу 2020 года в Китае будут запущены 88 атомных реакторов. Установленная мощность всех китайских АЭС превысит показатель 58 ГВт.

По планам правительства КНР, количество атомных реакторов к 2030 г. составит 110 ед. В рамках развития атомной энергетики в 2016—2020 гг. правительство выделит 500 млрд юаней ($78 млрд) на строительство новых АЭС и модернизацию уже запущенных станций. Ежегодно планируется запуск от 6 до 8 новых атомных реакторов, пишет «Чжунго жибао».

Первая китайская АЭС была открыта в 1970 г. В настоящий момент в Китае эксплуатируется 27 атомных энергоблоков с установленной мощностью 25,5 ГВт. В стадии строительства находятся еще 25 атомных реакторов, мощность которых составляет 27,5 ГВт.