Киев, 27 января, 2016, 11:01 — ИА Регнум. Депутаты Львовского областного совета и Тернопольского городского совета обратились в Верховную раду Украины с призывом о нецелесообразности внесения изменений в Конституцию Украины относительно «особого статуса» Донбасса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сторонники незалежности

Соответствующее обращение к парламенту было поддержано местными депутатами на сессиях советов.

«Ради защиты интересов Украины и украинцев призываем принять такое историческое решение — ни в коем случае не голосовать за изменения в Конституцию Украины, касающихся особого статуса Донбасса… Как бы его не называли, за красивой ширмой других слов спрятав его настоящую, жестокую и скрытую от общества сатанинскую суть — узаконить оккупантов, чей сапог топчет святую украинскую землю», — отмечается в обращении Львовского облсовета.

В свою очередь, депутаты Тернопольского горсовета уверены, что предоставление «особого статуса» Донбассу будет «своего рода легализацией властью террористических группировок».

В Киеве на обращение депутатов Львова и Тернополя пока никак не отреагировали.

Напомним, ранее группа народных депутатов зарегистрировала законопроект о принятии конституционной реформы по так называемой децентрализации и «особому статусу» Донбасса на всеукраинском референдуме. После этого премьер-министр Украины Арсений Яценюк предложил отдать судьбу конституционной реформы по децентрализации в руки всенародного плебисцита.

При этом соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в Раде и сейчас должен быть проголосован во втором чтении и в целом конституционным большинством (300 голосов из 450).