Москва, 27 января, 2016, 12:25 — ИА Регнум. В Большом молельном зале московской хоральной синагоги зажгли свечи в память о миллионах жертв Холокоста и блокады Ленинграда. На открытии недели памяти жертв Холокоста присутствовали главный раввин России раввин Адольф Шаевич, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт и президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытие недели памяти жертв Холокоста в московской хоральной синагоге

Как сообщили в пресс-службе Российского еврейского конгресса, 27 января в 18:00 в московском театре «Геликон-опера» состоится большой мемориальный вечер, организованный при поддержке правительства Москвы. Организаторы мероприятия уточнили, что в программе официальные выступления, документальная хроника и фрагменты из спектаклей «Геликон-оперы», объединенные в единую драматическую историю.

По решению ООН в день освобождения Красной армией лагеря смерти «Аушвиц» (Освенцим) 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста.