Киото, Япония, 27 января, 2016, 10:55 — ИА Регнум. Вице-президент компании Microsoft Джо Бельфиоре, отвечающий за разработку будущих поколений Windows Phone, отправил фотографию из японского Киото в Twitter с помощью iPhone — смартфона конкурирующей компании Apple.

@joebelfiore Twitter

Когда пользователи соцсети обратили внимание Бельфиоре на это, он начал оправдываться, что ему «важно знать такие товары, как смартфоны iPhone и Android», которые конкурируют с Windows Phone», чтобы сделать свои устройства лучше.

Бельфиоре работает в Microsoft более 25 лет, он возглавляет подразделение-разработчик операционной системы ее линейки смартфонов Windows Phone. С октября 2015 года он ушел в полугодовой отпуск, во время которого планирует совершить с семьей кругосветное путешествие.