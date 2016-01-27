Мехико, 27 января, 2016, 10:30 — ИА Регнум. Государственная нефтяная и нефтехимическая компания Мексики Petróleos Mexicanos (Pemex) уволит более 10 тыс. рабочих и служащих. Сокращение рабочих мест будет носить постоянный характер, передает LaJornada.

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В официальном уведомлении компании, которое подписано январем 2016 года, сказано, что сокращение персонала вступает в силу с 16 декабря 2015 года. В документе сообщается, что сокращение рабочих мест производится в связи с приведением организационной структуры и структуры занятости компании в соответствие с её бюджетом.

Более 10 тыс. уволенных работников — это 7,4% всех работников нефтяного гиганта и представляет собой 66,5% всех рабочих мест, которые правительство Мексики запланировало сократить в 2016 году.

Сокращение рабочих мест в Petróleos Mexicanos сопровождается резким сокращением инвестиций, ростом задолженности компании, ухудшением экономических результатов почти во всех операциях в контексте ужесточения налогового режима в стране, сообщает LaJornada.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за снижения средней цены барреля мексиканской нефти бюджет Мексики недополучил за январь-октябрь 2015 года 38% нефтяных доходов. Всего за 2015 год страна потеряла 17 млрд из-за снижения нефтяных цен.