Москва, 27 января, 2016, 10:31 — ИА Регнум. Российский космонавт Герой России Сергей Волков, который сейчас находится на борту Международной космической станции, публикует на своей странице «ВКонтакте» фотографии видов Земли. В частности, 26 января летчик-космонавт разместил в сети снимок городов Саратова и Энгельса.

vk.com/iss_volkov Саратов, Энгельс и река Волга

По словам Волкова, за время своего третьего по счету полета в космос ему поступает множество сообщений от пользователей соцсетей с просьбой сфотографировать со станции тот или иной город. На последнем снимке космонавт показал жителям Земли, как с борта МКС выглядят сразу два города — Саратов и Энгельс, видно, как разливается самая длинная в Европе река — Волга.

«Буду стараться снимать города, которые вы просите, но, к большому сожалению, траектория полета станции охватывает очень маленькую часть нашей страны. Поэтому не каждый ваш родной и любимый город возможно сфотографировать из космоса», — объяснил Сергей Волков.

Ранее российский космонавт сообщил на своей странице «ВКонтакте», что в рамках подготовки к выходу в открытый космос 3 февраля он будет выкладывать в соцсетях видеоролики, где будет информировать о буднях на МКС. К примеру, Волков уже рассказал о стыковочном отсеке «Пирс», об установке основных и резервных баллонов в скафандре и его сменных элементах.

ИА REGNUM напоминает, последний, третий, полет космонавта Сергея Волкова стартовал 2 сентября прошлого года на корабле «Союз ТМА-18м», через два дня произошла стыковка с Международной космической станцией. В ходе этого полета Волков является командиром экипажа, а бортинженеры корабля — Андрей Могенсен, первый астронавт Дании, и Айдын Аимбетов, первый космонавт Казахстана. Планируется, что 2 марта команда вернется на Землю.

В понедельник, 25 января, в Центре управления полетами сообщили, что 3 февраля текущего года космонавты Юрий Маленченко и Сергей Волков проведут ремонтные работы на МКС. Во время выхода в открытый космос организуют эксперимент «Реставрация», который продлится около пяти часов. Этот выход в открытый космос станет первым в 2016 году в рамках российской программы МКС (ВКД-42). Для Юрия Маленченко это будет шестой выход в открытый космос, а для Сергея Волкова — четвертый.

Основная задача мероприятия — отработка технологии по закреплению экранно-вакуумной тепловой изоляции на ремонтируемых поверхностях МКС. Также Волков и Маленченко потренируют способы выявления негерметичности и контроля внешней поверхности станции. Космонавты демонтируют моноблок и установят блок экспонтирования для исследования влияния космического пространства на механические свойства материалов, а также проведут другие ремонтные работы.

Как отметили в Центре управления полетами, на внешней поверхности Международной космической станции Волков и Маленченко установят мягкие поручни на части блока «Заря» для того, чтобы передвигаться по внешней поверхности станции было более удобно. По завершении работ будет организована фотосъемка отремонтированной поверхности российского сегмента МКС.