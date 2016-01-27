Москва, 27 января, 2016, 10:23 — ИА Регнум. Всем органам власти надо прекратить гадать на нефтяной гуще и заняться реальными делами. Нужно перейти к формированию новой модели экономики. Об этом сегодня, 27 января, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на очередном заседании Совфеда.

bankoboev.ru Гадание

«Считаю, что всем представителям органов власти пора прекратить публичные гадания на нефтяной гуще. А то волатильность прогнозов у нас уже похлеще волатильности рубля. И начать конкретные действия вместе с экспертным сообществом по подготовке предложений перехода к новой модели экономики», — отметила сенатор.

«В нынешней экономической ситуации крайне важно обеспечить исполнение социальных обязательств государства. «У нас намечена большая законодательная работа на этом направлении. Граждане не должны страдать», — сказала Матвиенко.