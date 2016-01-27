Белгород, 27 января, 2016, 10:18 — ИА Регнум. Жене хирурга Ильи Зелендинова — белгородского врача, во время приема одним ударом убившего пациента, — угрожают пользователи соцсетей. Как передают «Известия», неизвестный пользователь в интернете опубликовал домашний адрес находящегося под следствием врача с призывом навестить его супругу.

parnasse.ru Женщина у окна

Женщина уже подала в полицию заявление о том, что ей угрожают. «Эта публикация в социальной сети «Одноклассники» стала последней каплей, и Зелендинова приняла решение обратиться в полицию. Мы надеемся, что правоохранительные органы установят личность автора этих угроз и примут к нему соответствующие меры», — цитируют «Известия» слова адвоката Сергея Амфитеатрова. При этом он отметил, что на угрозы пользователи соцсетей не скупились и раньше.

Сейчас проводится доследственная проверка. Уголовная статья «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, муж получающей угрозы Анны Зелендиновой, хирург белгородской больницы №2, 29 декабря 2015 года убил пациента, поступившего с подозрением на желудочное кровотечение. Во время промывания желудка он якобы ударил ногой одну из медсестер, на что она пожаловалась Зелендинову, из-за чего и произошла потасовка. Сам же врач в суде заявил, что из-за действий пациента не удалось подтвердить диагноз, поэтому он отправился делать повторное промывание. Однако на записи камеры видеонаблюдения, позже попавшей в интернет, видно, как врач начал избивать мужчину, сопровождавшего больного, а потом одним ударом повалил на пол и самого пациента. По предварительным данным, тот скончался от черепно-мозговой травмы.

Сейчас Зелендинов помещен под стражу. Происшествие вызвало широкий резонанс. Проверка в больнице, инициированная Минздравом, показала, что в медучреждении были многочисленные нарушения. В частности, медсестра не имела права проводить процедуру, так как для этого требуется высшее медицинское образование.