Нью-Йорк, США, 27 января, 2016, 09:43 — ИА Регнум.



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26 января на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель КНР в ООН Лю Цзеи заявил, что международное сообщество должно принять решительные меры по урегулированию конфликта между Палестиной и Израилем.

Лю Цзеи отметил, что мирные переговоры между Палестиной и Израилем зашли в тупик из-за активизации конфликтов на Ближнем Востоке. ООН должна призвать Палестину и Израиль к мирному решению разногласий путем переговоров. По мнению китайского дипломата, именно Израиль должен проявить разумную инициативу, пишет «Сина синьвэнь».

Представитель КНР также призвал Совет Безопасности серьезно рассмотреть вопрос о международной защите палестинского народа.

Для улучшения качества жизни жителей Палестины Китай готов предоставить помощь в размере 50 млн юаней.