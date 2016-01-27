Бугуруслан, Оренбургская область, 27 января, 2016, 09:34 — ИА Регнум. В Оренбургской области жительница Бугурусланского района признана виновной в хищении денег, принадлежащих стоматологической поликлинике, в которой женщина работала кассиром. В суде установлено, что за 10 месяцев финансист похитила из кассы учреждения более 1 млн. рублей. Как сообщила 27 января корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева, кассиру назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

o6oi.ru Деньги в кассовом аппарате

Установлено, что в период с марта 2014 по февраль 2015 года кассир Государственного автономного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана из корыстных побуждений систематически похищала вверенные ей денежные средства госучреждения. При внесении больными платы за оказание платных медицинских услуг по лечению зубов и установлению зубных протезов, большую часть полученных денежных средств женщина присваивала себе и лишь небольшую сумму вносила в кассу учреждения.

Подсудимая полностью признала свою вину в совершении указанного преступления. Дело рассмотрено в особом порядке уголовного судопроизводства. После направления дела в суд причиненный учреждению ущерб частично возмещен — возвращено 160 тыс. рублей.

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Стоит отметить, что на территории Оренбуржья случай присвоения денег кассиром не единичный. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2011 году кассир Александровской ЦРБ приговорена к двум годам лишения свободы условно со штрафом в 20 тыс. рублей. Ущерб больнице от ее «деятельности» составил 1,2 млн рублей. После вступления приговора в законную силу женщину уволили из больницы.