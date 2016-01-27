Вашингтон, 27 января, 2016, 09:23 — ИА Регнум. В США должна быть создана вакцина против вируса лихорадки Зика, которая охватила Центральную и Южную Америку. Соответствующее заявление глава США Барак Обама сделал 26 января во время встречи с представителями Совета национальной безопасности и системы здравоохранения страны.

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Как сообщает «Коммерсантъ», Обама призвал ускорить исследования для разработки более доступных диагностических тестов, вакцин и терапии, а также мер по информированию населения о вирусе Зика.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США уже подтверждены не менее двух случаев опасного заболевания. Так, опасный вирус выявлен врачами у одного из жителей штата Вирджиния, недавно выезжавшего за пределы страны. Ещё один случай подтверждён в штате Арканзас — заражённым вирусом оказался местный житель, также недавно вернувшийся из путешествия.

Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь обезьян, иногда передается человеку через комаров и характеризуется лихорадкой с доброкачественным течением. Вирус наиболее опасен для женщин в период беременности, так как вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга.

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