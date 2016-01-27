Абакан, 27 января, 2016, 10:22 — ИА Регнум. В Хакасии в текущем году возможны землетрясения, переход сельхозпалов и природных пожаров на населенные пункты и объекты экономики, аварии на системах жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики.

r-19.ru Подразделения МЧС России ликвидируют последствия массовых пожаров

Как передает корреспондент ИА REGNUM, МЧС РФ обнародовало прогноз чрезвычайной обстановки на территории Российской Федерации на 2016 год. Согласно данным прогноза, сохраняются повышенные риски возникновения ЧС на территории Алтайского, юга Красноярского, Забайкальского краев, республик Алтай, Бурятия, Тува и Хакасия, Кемеровской и Иркутской областей, вызванные высокой вероятностью возникновения сейсмических событий с магнитудой 5,0 и более.

Также в Хакасии в текущем году сохраняется риск переходов сельхозпалов и природных пожаров на населенные пункты и объекты экономики. Добавим, этот прогноз касается и ряда других регионов Сибири: Забайкальского, Красноярского краев, Бурятии, Иркутской и Омской областей.

Возможны в регионе и ЧС, связанные с авариями на системах жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики до межмуниципального уровня. В весенне-летний период 2016 года в Хакасии также существует риск возникновения ЧС, связанных с затруднением движения на автодорогах (источники — сели, оползни, подмыв дорожного полотна, туманы).

Кроме того, в текущем году в регионе возможна высокая численность и вредоносность вредителей леса.

Добавим, в документе МЧС также упоминается об основных параметрах чрезвычайной обстановки и оправдываемости годового прогноза ЧС в 2015 году. К наиболее значимым природным ЧС прошлого года отнесены природные пожары в Сибири, в том числе и в Хакасии. В пожароопасный сезон 2015 года наиболее сложная лесопожарная обстановка складывалась именно на территории Сибирского ФО.

«12−13 апреля 2015 года в результате несанкционированных палов травы, сухой погоды, сильного порывистого ветра (до 25−30 м/с) в населенных пунктах Республики Хакасия, Красноярского и Забайкальского краев произошел переход огня на жилые дома населенных пунктов. В результате прохождения огненного шторма на юге Сибири в 59 населенных пунктах от огня пострадало 1 696 частных жилых домов (Республика Хакасия — 38 населенных пунктов, 1 423 жилых дома с населением 6 608 человек; Забайкальский край — 18 населенных пунктов, 241 жилой дом с населением 813 человек; Красноярский край — три населенных пункта, 32 жилых дома с населением 146 человек), 1 499 дачных участков, шесть социально-значимых объектов, в том числе четыре не подлежали восстановлению (две школы, одно медицинское учреждение, один сельский клуб). Погибло 34 человека, в том числе один ребенок. За медицинской помощью обратилось 1 444 человека», — говорится в документе. А уже в середине лета наиболее сложная ситуация отмечалась в Бурятии, Туве, в Иркутской области и Забайкалье.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, режим ЧС, введенный в Хакасии в апреле 2015 года, отменили лишь в конце декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пожары, протесты горняков и громкие увольнения — Хакасия в 2015 году