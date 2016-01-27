Барнаул, 27 января, 2016, 09:14 — ИА Регнум. В Алтайском крае обнародованы предварительные результаты деятельности базовых отраслей экономики региона за 2015 год. Рост валового регионального продукта (ВРП), по данным статистиков, ожидается на уровне 100,4% относительно 2014 года, его объем — 495 млрд рублей. Эти показатели губернатор Александр Карлин назвал одним из главных позитивных результатов.

Советский плакат. «Неразрывный союз рабочих и крестьян», неизвестный художник, 1920 г

«По расчетам Минэкономразвития, в целом по Российской Федерации оценка ВВП 2015 года имеет отрицательное значение — на 3,9% в сопоставимых ценах ниже уровня 2014 года. На этом фоне мы имеем индекс промышленного производства в натуральных сравнениях — одна единица продукции к единице продукции», — заявил глава Алтайского края. Его комментарий приводит официальный сайт региона.

Прирост по стоимости отгруженных промышленных товаров в 14% губернатор края объяснил, с одной стороны, реализованной со складов продукцией, произведенной в предшествующий период, и, с другой стороны, инфляционными процессами.

Вместе с тем по целому ряду позиций производства промышленной продукции произошел спад. Об этом свидетельствуют «Краткие итоги работы предприятий Алтайского края в сфере производства промышленной продукции. Январь — декабрь 2015», опубликованные Алтайкрайстатом.

Так, индекс целлюлозно-бумажного производства; издательской и полиграфической деятельности составил 88,2%, индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий не достиг и 82% (в сравнении с аналогичным периодом 2014 года).

В 2015 году в регионе меньше стали выпускать колбасных изделий (85%), цельномолочной продукции в пересчете на молоко — 98,6%в, муки из зерновых и зернобобовых культур — 86,7%.

В деревообработке и производстве изделий из дерева в «плюс» вышли только пиломатериалы, тогда как шпал произведено всего 85,4%, клееной фанеры — 58,6%, дверных блоков — 59,8%. А производство книг и брошюр в год литературы составило только 65,7%, журналов — 86,4%.

В интервью ИА REGNUM исполнительный директор Союза промышленников Алтая Евгений Ганеман сообщил, что согласен с мнением о том, что рост валового регионального продукта в Алтайском крае произошел за счет инфляционных процессов и остатков продукции, оставшейся на складах.

«Мы горды тем, что устояли, что вытянули 100% ВРП. Показатели могли бы быть еще лучше, если бы не сорвались заказы «Алтайвагона» и вагоно-ремонтного завода. В итоге они выполнили в среднем только по 50% от плана», — пояснил Евгений Ганеман. Вместе с тем он отметил, что, несмотря на сложное положение, у алтайских промышленников сохраняется положительный настрой.

«В 2016 году руководство России пообещало выделить дополнительные 130 млрд рублей на поддержку промышленности. Поддержку окажут автопрому, а также железнодорожной и легкой промышленности. Надеемся, что и нам полегче станет», — отметил исполнительный директор Союза промышленников Алтая Евгений Ганеман.