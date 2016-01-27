Купертино, США, 27 января, 2016, 09:08 — ИА Регнум. Глава Apple Тим Кук назвал финансовые показатели компании Apple в I квартале 2016 года «колоссальным достижением» с учетом вызовов, создаваемых глобальной макроэкономической средой, сообщает Bloomberg. Он назвал рост курса доллара США «негативным фактором».

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По его мнению, на показатели все же оказали влияние такие экономические проблемы, как замедление темпов роста мировой экономики, ослабление мировых валют по отношению к доллару США. «Мы повсюду видим экстремальные условия, и это сильно отличается от того, что мы проходили раньше», — пояснил Кук.

В числе валют, ослабевших к доллару США, он назвал российский рубль, фунт стерлингов, евро, канадский и австралийский доллары, мексиканское песо, турецкую лиру и бразильский реал. Из-за колебания курсов этих валют показатели выручки компании снизились не менее чем на 15%.