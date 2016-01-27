Москва, 27 января, 2016, 09:07 — ИА Регнум. Десятый сезон американского фантастического телесериала «Секретные материалы» начали показывать в России накануне, 26 января. Фильм идёт на канале «ТВ-3», сообщили в пресс-службе канала.

Цитата из т/с «Секретные материалы». реж Крис Картер. 2015. США Дэвид Духовны в роли Фокса Малдера, Джиллиан Андерсон в роли Даны Скалли

Научно-фантастический сериал создан американским продюсерском Крисом Картером. Первая серия «Секретных материалов» была показана 10 сентября 1993 года. С этого момента телезрители посмотрели девять сезонов фильма. Таким образом, новые серии телефильма не выходили на экраны 13 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 января в США стартовал десятый сезон «Секретных материалов». Телеканал Fox 24 января показал первую серию 10-го сезона сериала «Секретные материалы». Последняя серия 9-го сезона популярного сериала вышла на экраны 14 лет назад.

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