Ростов-на-Дону, 27 января, 2016, 08:42 — ИА Регнум. Первыми тремя соперниками футбольного клуба «Ростов» после зимней паузы в чемпионате России станут «Крылья Советов», ЦСКА и «Амкар». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе желто-синих 27 января.

fc-rostov.ru ФК «Ростов» на сборе в ОАЭ

Матч в рамках 19-го тура российского чемпионата дружина Курбана Бердыева проведет на выезде. В Самаре встреча с местными «Крыльями Советов» состоится 5 марта.

Затем желто-синие примут своих прямых конкурентов — лидера турнирной таблицы после первого круга столичный ЦСКА. Противостояние состоится в Ростове-на-Дону. Помогут ли родные стены игрокам «Ростова», станет известно 12 марта.

В рамках 21-го тура чемпионата вновь на выезде коллектив Бердыева проведет с пермским «Амкаром». Матч состоится 21 марта.

Напомним, что футболисты «Ростова» по итогам первого круга чемпионата России занимают вторую позицию в турнирной таблице. В активе команды — 34 очка. Всего лишь на три очка желто-синие отстают от команды Леонида Слуцкого (у ЦСКА 37 очков — прим. ИА REGNUM).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, у ростовской команды завершился первый зимний сбор, который прошел в Абу-Даби (ОАЭ). Подопечные Бердыева выиграли оба товарищеских матча — с командой Китая и Южной Кореи. В зимнюю паузу состав «Ростова» пополнился тремя игроками. В стан желто-синих перешел нападающий Ника Качарава, ранее игравший за «Спартак» (Цхинвал). Из грозненского «Терека» перешел Федор Кудряшов. Также подписан контракт с полузащитником «Урала» Александром Ерохиным.

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