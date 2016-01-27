Рекордное количество туристов из КНР посетило Тайвань в 2015 году
Пекин, 27 января, 2016, 08:32 — ИА Регнум.
26 января Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня опубликовала отчет, согласно которому в 2015 г. Тайвань посетили более 3,4 млн туристов из материкового Китая.
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Тайбэй
Глава Канцелярии Чжан Чжицзюнь сообщил, что в 2015 г. объем двустороннего туристического потока составил 9,86 млн человек. По сравнению с 2014 г. этот показатель возрос на 4,7%.
По мнению Чжана Чжицзюня, наблюдаемый рост двустороннего туризма стал возможен благодаря углублению доверия между КНР и Тайванем, пишет «Чжунго жибао».
В ноябре 2015 г. состоялась историческая встреча лидеров КНР и Тайваня в Сингапуре. Впервые за 66 лет главы стран пожали друг другу руки и выразили желание создать «единый и сильный Китай».