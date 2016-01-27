Лондон, 27 января, 2016, 07:38 — ИА Регнум. Великобритания начнет процедуру выхода из ЕС, если на референдуме по данному вопросу победят евроскептики. Об этом, как передает НТВ, заявил министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд.

gandex.ru Биг Бен

По его словам, хоть референдум и не носит юридически обязывающего характера, он будет «обязывающим с политической точки зрения».

«Если британцы проголосуют за выход (из ЕС), мы запустим статью 50 Римского договора (о создании Европейского экономического сообщества) и начнём процесс переговоров о процедуре выхода — это неизвестная область, поскольку ни одна страна еще не делала этого», — добавил Хаммонд.

Референдум о членстве Великобритании в ЕС могут провести уже в июне 2016 года.

Отметим, что официальный Лондон до проведения референдума пытается изменить условия членства Великобритании в ЕС.