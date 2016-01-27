Киев, 27 января, 2016, 07:42 — ИА Регнум. Георгий Логвинский — депутат Верховной рады Украины — заявил, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла в отношении депутатов европарламента, посещающих территории Крыма и Донбасса, жёсткие меры.

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Согласно резолюции ПАСЕ, депутаты будут нести ответственность за «нарушение украинского законодательства».

«Сегодня ПАСЕ приняла резолюцию и рекомендацию о том, какие именно санкции могут применяться в отношении европейских парламентариев», — написал депутат в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий (ЛДПР) заявил 18 января, что российская делегация приняла решение отказаться от участия в зимней сессии ПАСЕ.