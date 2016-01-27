Волгоград, 27 января, 2016, 07:10 — ИА Регнум. Сегодня, 27 января, в Волгоградской области проходят траурные мероприятия, посвященные Международному дню памяти жертв Холокоста, передает корреспондент ИА REGNUM. В этот день жители региона вспоминают тех кто, в годы Второй мировой войны были зверски замучены в фашистских концлагерях — это миллионы узников разных национальностей и вероисповеданий.

Самуил бак. Холокост

Учащиеся школ и лицеев, представители национальных общественных объединений, бывшие узники фашистских концлагерей соберутся в доме культуры Ворошиловского района, чтобы вспомнить заключенных, отравленных в газовых камерах и сожженных в печах. Как сообщили в областной администрации, в программе мероприятия — творческие выступления, рассказы свидетельств очевидцев страшных событий и презентация проекта «Вернуть достоинство». Траурная церемония начнется в 14:00. Митинги памяти проводятся в Волгоградской области ежегодно.

Напомним, в прошлом году в Волгограде в канун 70-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялась премьера детской оперы «Брундибар». В уникальной постановке на русском языке были задействованы 80 юных артистов из лучших творческих коллективов региона. Пьеса, которая легла в основу оперы, была написана в 1938 году в оккупированной фашистской Германией Праге для одного из детских домов. Позже ее автор, композитор Ганс Краса был отправлен в нацистское гетто Терезиенштадт, где организовал постановку оперы с участием брошенных в гетто детей — 55 показов «Брундибара» сохраняли детям жизнь более года.

Сюжет повествует о тяжелой судьбе брата и сестры, живущих без отца, с больной матерью, и вынужденных зарабатывать на жизнь пением. Сила их характеров и помощь друзей помогают преодолеть все невзгоды и победить недобрые силы, воплощаемые в образе шарманщика Брундибара.

Детская опера «Брундибар» — яркий символ борьбы с фашизмом. Череда спектаклей прошла по всему миру.

Международный день памяти жертв Холокоста, который отмечают 27 января, был утвержден в 2005 году на специальном заседании генеральной Ассамблеи ООН, приуроченной к 60-й годовщине освобождения нацистского концлагеря. За основу даты был взят день освобождения советскими войсками Освенцима — печально известного концлагеря, находившегося в годы войны на территории Польши. За период своего существования Освенцим погубил не менее 1,5 миллиона невинных людей, в числе которых женщины и маленькие дети. Всего жертвами нацизма в 1933 — 1945 годы стали 6 млн евреев.