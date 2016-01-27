Барнаул, 27 января, 2016, 06:38 — ИА Регнум. В Алтайском крае отмечено превышение эпидемического порога по ОРВИ: за неделю с 18 по 24 января 2016 года эпидемия подкосила 18,9 тыс. человек, что на 47% выше эпидемического порога. С сегодняшнего дня, 27 января, в регионе введены ограничительные мероприятия по ОРВИ и гриппу. Об этом информирует Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Порог заболеваемости ОРВИ в Алтайском крае превышен на 47%

Не обошлось и без выявления случаев свиного гриппа. Среди заболевших ОРВИ при лабораторных исследованиях в 8 случаях отмечена циркуляция вирусов гриппа: А/H3N2/ — 7, А/H1N1/pdm09 — 1.

В связи с отсутствием в классе, группе более 20% детей полностью приостановлен учебный процесс в 4 школах, в 8 дошкольных учреждениях; частично (по классам, группам) в 35 классах 7 школ, в 42 группах 19 дошкольных учреждений, — отметили в Роспотребнадзоре.

В Барнауле частично приостановлен учебный процесс в 31 классе 5 школ, 22 группах 7и дошкольных учреждений.

Постановление об ограничительных мероприятиях подписано главным государственным санитарным врачом по Алтайскому краю Ириной Пащенко. В организациях и предприятиях сферы обслуживания населения обязательно обеспечение соблюдения масочного, дезинфекционного режимов и микроклимата в помещениях.