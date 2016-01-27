Вашингтон, 27 января, 2016, 04:03 — ИА Регнум. Американский автоконцерн Ford объявил об отзыве свыше 391 тысяч пикапов модели Ranger из-за опасного дефекта подушек безопасности, производства японской компании Takata, передаёт Associated Press.

auto.today Подушки безопасности

Уточняется, что отзыв коснётся автомобилей, произведённых в США и Канаде в период с 2004 года по 2006 год.

Об отзывах машин с подушками Takata уже заявили производители Honda, Toyota Motor, Nissan, Mazda, General Motors, BMW после того, как выяснилось, что вследствие дефекта при раскрытии подушки неисправные пиропатроны могут разрываться на части, выбрасывая металлические осколки.

Одна из неисправных подушек уже привела к гибели в американском штате Южная Каролина водителя Ford Range. В ходе ДТП осколок металла от пиропатрона попал мужчине в шею.

Как передавало ИА REGNUM, на прошлой неделе власти США объявили об отзыве пяти миллионов автомобилей с неисправными подушками безопасности Takata.