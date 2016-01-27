Владивосток, 27 января, 2016, 04:01 — ИА Регнум. Количество зарегистрированных случаев заражения свиным гриппом в Приморье увеличивается, сообщили корреспонденту ИА REGNUM эпидемиологи. Их число уже превышает 20 человек.

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Со второй недели января свиным гриппом заразились 22 жителя Приморского края. Эпидемиологический порог высокий.

«За этот период времени у нас проведено обследование 773 человек. На текущий период в 22-х случаях диагностирован вирус гриппа H1N1 и в 5 случаях — H3N2», — пояснила начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Приморскому краю Валентина Воронок.

По словам эпидемиологов, повышение уровня заболеваемости свидетельствует о начале сезонной эпидемии простуды и гриппа. Таким образом, в настоящий момент продолжается рост инфицированных. Это может в итоге привести к объявлению карантина.