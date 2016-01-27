Оттава, 27 января, 2016, 03:45 — ИА Регнум. Правительство Канады готовится снять часть введённых санкций в отношении Ирана. Об этом сообщил канадский министр иностранных дел Стефан Дион, передаёт Associated Press.

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Министр не уточнил, о каких именно ограничениях в отношении Ирана идёт речь, а также не назвал конкретных сроков снятия санкций.

Кроме того, Стефан Дион сообщил, что Канада намерена открыть своё посольство в Тегеране. Работа дипмиссии была прекращена в 2012 году, тогда же из Оттавы были высланы иранские дипломаты.

Как передавало ИА REGNUM, 14 июля 2015 года «шестерка» международных посредников (пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия) достигли исторического соглашения с Ираном по урегулированию ядерной программы Тегерана. Долгие переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого снимет с Ирана введённые ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Европейского союза.

По условиям соглашения с «шестёркой» Тегеран берёт на себя обязательство не стремиться к обладанию ядерным оружием любого вида и отказывается от обогащения урана выше 3,67% сроком на 15 лет.

16 января этого года ООН, США и Евросоюз ограничения в отношении Ирана, которые были введены в связи с ядерной программой республики.