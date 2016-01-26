Нью-Йорк, США, 27 января, 2016, 02:50 — ИА Регнум. Представительства Саудовской Аравии и Катара в ООН вечером 26 января приостановили работу после получения подозрительной посылки. Сотрудники обеих дипмиссий были эвакуированы.

Steve Cadman Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке

Здание, расположенное напротив штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, около часа осматривали сотрудники полиции. После этого было объявлено, что никакого опасного содержимого в подозрительном пакете не обнаружено, угрозы для сотрудников представительства нет.

Постпред Саудовской Аравии при ООН Абдалла аль-Муаллими заявил журналистам, что эвакуация была проведена лишь в качестве меры предосторожности. Вскоре после инцидента дипмиссии возобновили работу.

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