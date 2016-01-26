Стокгольм, 27 января, 2016, 01:42 — ИА Регнум. Полиция не исключает, что причиной взрыва возле торгового центра в Стокгольме могло стать пиротехническое изделие, передаёт телеканал CBT.

1080.plus Мощная петарда

Как сообщил представитель стокгольмской полиции Свен-Эрик Ульссон, по предварительной оценке, речь идёт о запуске мощной петарды. По его словам, других версий у специалистов, осмотревших место происшествия, на данный момент нет.

Как передавало ИА REGNUM, взрыв возле здания торговой галереи Mood в столице Швеции произошёл 26 января около 18:30 по местному времени.

Местные жители услышали громкий хлопок. Жертв или пострадавших нет, но на фасаде здания образовалась трещина. Торговой галерее нанесены значительные повреждения.

Ранее появлялась информация, что взорвался припаркованный возле здания автомобиль. При этом правоохранители не квалифицировали произошедшее как террористический акт.