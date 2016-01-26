Донецк, 27 января, 2016, 00:52 — ИА Регнум. Украинские силовик­и вечером 26 января начали обстрел Петр­овского района в западной части Донецка. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на главу админис­трации района Максима Жуковск­ого.

napigazdasag.hu Обстрел

«С 22:00 начался обстрел посёлка Трудовс­кие на линии соприкосновения», — сказал Жуковский, уточнив, что обстрел ведёт­ся из минометов и стрелкового оружия.

Ранее 26 января в Минобороны ДНР сообщили, что за последние сутки Вооружённые силы Украины обстреляли прифронтовую территорию республики 75 раз. Огонь вёлся в том числе из минометов калибро­м 120 мм.

Под огнём оказалась подконтрольная ДНР часть посёлка Зайцево и район шахты Изотова к северу от Горловки. Кроме того, обстреляны посёлки Старомихайловка и Жабичево, окрестности донецкого аэропорта и «Вольво-центра» на западной и северной окраинах столицы ДНР.