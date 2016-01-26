ДНР сообщает об обстреле украинской стороной западной части Донецка
Донецк, 27 января, 2016, 00:52 — ИА Регнум. Украинские силовики вечером 26 января начали обстрел Петровского района в западной части Донецка. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на главу администрации района Максима Жуковского.
«С 22:00 начался обстрел посёлка Трудовские на линии соприкосновения», — сказал Жуковский, уточнив, что обстрел ведётся из минометов и стрелкового оружия.
Ранее 26 января в Минобороны ДНР сообщили, что за последние сутки Вооружённые силы Украины обстреляли прифронтовую территорию республики 75 раз. Огонь вёлся в том числе из минометов калибром 120 мм.
Под огнём оказалась подконтрольная ДНР часть посёлка Зайцево и район шахты Изотова к северу от Горловки. Кроме того, обстреляны посёлки Старомихайловка и Жабичево, окрестности донецкого аэропорта и «Вольво-центра» на западной и северной окраинах столицы ДНР.