Санкт-Петербург, 27 января, 2016, 00:07 — ИА Регнум. Один из официально установленных Дней воинской славы России отмечается 27 января. В 1944 году в этот день в результате Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции советских войск произошло полное освобождение Ленинграда от фашистской блокады, продолжавшейся 872 дня, с 8 сентября 1941 года.

pmemorial.ru Вечный огонь на Пискаревском мемориальном кладбище

Блокада Ленинграда, наряду с Холокостом, стала одним из самых чудовищных военных преступлений нацистской Германии и ее союзников. Она унесла жизни, по разным оценкам, от 640 тысяч до миллиона ленинградцев и беженцев из других мест, оказавшихся в блокированном городе.

Как сообщает ИА REGNUM, первым мероприятием памятного дня станет торжественно-траурная церемония возложения цветов у доски «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна», установленной на доме по Невскому проспекту, 14. Она начнется в 9:30 с минуты молчания. В акции примут участие блокадники, ветераны Великой Отечественной войны, школьники, студенты и суворовцы, жители Центрального района и представители власти. Прозвучат воспоминания о блокадном времени и стихи.

Основная траурная церемония возложения венков и цветов состоится в 11.00 на Пискаревском мемориальном кладбище, где похоронено около полумиллиона мирных жителей, ставших жертвами голода, холода, бомбежек и обстрелов, и воинов, павших при защите Ленинграда. В мероприятии примут участие губернатор Петербурга, члены правительства города, другие официальные лица.

В это же время церемония возложения цветов пройдет и на площади Победы в Московском районе у Монумента героическим защитникам Ленинграда. Сюда придут ветераны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, учащиеся, представители общественных организаций, жители Московского района.

После окончания церемонии все желающие смогут посетить памятный зал Монумента, в котором представлены документы и экспонаты, отражающие подвиг защитников города и мирных жителей в годы блокады.

Также в 11.00 делегации Госдумы, правительства и парламента Петербурга и районных администраций возложат венки и цветы к Мемориалу защитникам города-героя Ленинграда на Серафимовском кладбище в Приморском районе. Здесь в годы войны упокоились более 100 тысяч жертв блокады. Церемонии возложения цветов и венков будут проходить на Смоленском, Богословском, Невском воинском кладбищах, на мемориале Красная Слобода и в других местах захоронения защитников и жителей блокадного Ленинграда.

В честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января состоится несколько праздничных концертов. Самый главный, с участием членов правительства Петербурга, начнется в 15:00 в БКЗ «Октябрьский». «Особым подарком для зрителей станут выступления заслуженного артиста России Ивана Беседина и народной артистки России Людмилы Сенчиной», — пообещали в Смольном.

Перед началом концертной программы в фойе концертного зала будут представлены две выставки: «Ленинград в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» и «Книга памяти».

В 19:00 камерный хор Смольного собора, здание которого на днях окончательно перешло в ведение РПЦ, выступит с концертом в музее-памятнике «Сампсониевский собор». Прозвучат песни военного времени и произведения русской духовной музыки. Общедоступный памятный концерт «Слушай, Ленинград…» в это же время начнется в театре «Мюзик-Холл».

Завершится этот праздничный для города на Неве день в 21:00 тридцатью залпами артиллерийского салюта от стен Петропавловской крепости. «Решение на проведение праздничного салюта было принято министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу по обращениям жителей Санкт-Петербурга», — сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Ранее предполагалось, что всё ограничится городским праздничным фейерверком.

По приказу министра обороны, будут задействованы салютные установки, которые выпустят около 1,5 тысяч осветительных боеприпасов. «Звуковое сопровождение» обеспечат 85-мм орудия Д-44, которые выпустят 360 холостых зарядов. «Все тридцать залпов с интервалом в 30 секунд выполнит салютный дивизион Михайловской военной артиллерийской академии с Большого пляжа Петропавловской крепости», — уточнили в пресс-службе ЗВО.

27 января 2016 года проезд в городском общественном транспорте Петербурга будет бесплатным для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, лиц, награжденных медалью «За оборону Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы войны. При этом право бесплатного проезда будет предоставлено вне зависимости от гражданства и места жительства гражданина, имеющего право на льготу.

Добавим, что 27 января в Петербурге ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха в течение суток 0…+2 градуса. На дорогах ожидается сложная обстановка из-за выпавшего снега.