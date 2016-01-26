Москва, 26 января, 2016, 23:43 — ИА Регнум. Ученые не стали передвигать стрелки символических «часов судного дня». Об этом объявил сегодня, 26 января, главный редактор «Bulletin of the Atomic Scientists"Рэйчел Бронсон.

Часы Судного дня

«Часы по-прежнему будут показывать 23 часа 57 минут», — сказал Бронсон. Таким образом ученые решили не приближать и не удалять их от «ядерной полуночи».

Doomsday Clock — проект американского журнала Bulletin of Atomic Scientists (журнал ученых-атомщиков), который был запущен в 1947 году создателями первой атомной бомбы. Часы, показывающие без нескольких минут полночь, символизируют уровень напряженности в мире и развитие ядерного вооружения. Если стрелки достигнут полуночи — значит, в мире разразилась ядерная катастрофа.

В 1947 году, когда СССР объявил о том, что обладает секретом ядерного оружия, стрелки часов впервые установили на отметке без семи минут полночь.

В 1952 году, после испытания в СССР и США термоядерных зарядов, стрелки сдвинулись к отметке 11:58.

После Карибского кризиса и наступления международной разрядки, а также подписания договора ОСВ-1 и ограничения ПРО в 1972 году Судный день отодвинулся на 10 минут.

В 80-х годах новый виток гонки вооружений и проект СОИ президента США Рональда Рейгана вновь вернул стрелки в опасное положение 11:57.

После крушения Советского Союза и ратификации США и Россией договора о сокращении стратегического вооружения в 1991 году стрелки находились на самой безопасной за всю историю проекта отметке — 11:43.

В 2010—2014 годах стрелки стали опять сдвигаться к полуночи и остановились на отметке 11:55 из-за совокупного влияния позитивных и отрицательных факторов.

Последний раз часы передвигали в январе прошлого года. Тогда Doomsday Clock были передвинуты на две минуты вперед и остановились на без трех минут полночь.

Сейчас оставить стрелки часов на прежнем месте помогло соглашение по ядерной программе Ирана и декабрьская конференция по климату в Париже, среди отрицательных моментов было ухудшение отношений между США и Россией, очередное ядерное испытание в КНДР и рост террористической угрозы.