Чебоксары, 26 января, 2016, 22:46 — ИА Регнум. Шестое послание главы Чувашии Михаила Игнатьева может войти в историю как одно из самых обнадёживающих и позитивных в условиях кризиса. Обозначенная тема в рамках объявленного Года человека труда — «Готовьтесь к честным выборам и ответственной работе!». Зал был настроен на ожидание если не лучшего, то хорошего, воодушевлённо и с аплодисментами разной силы воспринимая отчёт о достижениях и поставленные новые старые задачи, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM

Послание написано предельно простым языком, без словесных изысков, метафор, с минимумом цитат и пословиц. Изменилась и структура документа: экономический блок, с которого обычно начинались выступления, уступил место обширному социальному направлению. Что касается итоговых цифр, то в парадно-праздничной театральной обстановке (само действо проходило в театре оперы и балеты) данные если и озвучивались, то сплошь положительные, что не давало целостную, объективную картину и оставляя за кулисами реальную социально-экономическую ситуацию.

Частично воссоздать объективную картину можно за счёт опубликованных ранее неутешительных официальных данных, показывающих падение почти всех ключевых показателей экономики и ухудшающее социальное положение граждан. Проблемы в послании если и обозначались, то общефедерального тренда — в частности, рост подростковой преступности, оцениваемая в 2 млрд рублей неформальная занятость и теневая экономика, плохое качество дорог при росте расходов на дорожное строительство.

Видимо, акценты на позитивных данных были сделаны для того, чтобы обнадёжить жителей республики, которым сейчас приходится нелегко, и для которых любое улучшение и мало-мальские позитивные изменения — уже повод для радости и аплодисментов. Вероятно, именно этим можно объяснить рекордное число аплодисментов во время послания, журналисты насчитали около 20.

К примеру, рукоплесканиями были встречены общие фразы о поддержке учителей, улучшении условий жизни на селе, призывы к сохранению «общими усилиями» «здоровья каждого жителя республики», предложения — о разработке стратегии развития малого и среднего бизнеса до 2030 года, учреждение премий для учителей-«олимпиадников», заявление о необходимости создания инфраструктуры, которая «бы выдержала наплыв не сотни, а тысячи туристов». Аплодисменты стихийно вспыхивали при словах благодарности в адрес строителей и аграриев.

Пожалуй, единственно прозвучавшая резкая критика касалась строительства дорог. «Надо признать, что, несмотря на позитивную тенденцию, состояние дорог сегодня в целом оставляет желать лучшего. Власти на местах далеко не всегда подходят к решению вопросов в сфере дорожной деятельности с полной ответственностью. Депутаты, общественные организации, средства массовой информации не должны оставаться в стороне! Отчеты о строительстве и ремонте дорог нередко не соответствуют действительности и вызывают недоумение. Кого хотят обмануть муниципальные чиновники? Местных жителей, своих соседей и знакомых?» — сыпал вопросами Михаил Игнатьев, получив поддержку в виде разразившихся оваций.

Традиционно был поставлен ряд задач. В их числе — совершенствование системы диспансеризации, расширение сети медицинских организаций, разработка «плана конкретных действий» по снижению подростковой преступности и стимулирующих мер для молодых учителей, создание долгосрочной стратегии развития малого бизнеса, формирование информационной системы о сельхозземлях в каждом поселении и электронной продовольственной торговой площадки, организация эффективной работы по предоставлению социальных услуг населению.

В завершение послания Михаил Игнатьев отметил, что в 2016 году «одним из важнейших событий» станут выборы в Государственную думу России и Государственный совет Чувашской Республики.

«Впереди нас ожидает острая политическая борьба, поэтому я обращаюсь к представителям всех политических сил республики: готовьтесь к честным выборам и ответственной работе! Некоторые политические деятели основной своей задачей считают безудержную критику всех процессов, происходящих в республике, организацию пикетов и манифестаций. Не надо ставить свои личные политические амбиции выше интересов жителей Чувашии. Мы все помним, как в Новочебоксарске людям угрожали экологической катастрофой, надеясь заработать дополнительные баллы в предвыборной гонке. Теперь здесь открыт полигон по переработке и хранению твердых бытовых отходов — один из самых современных в стране как с технической, так и с экологической точки зрения», — напомнил Игнатьев народу. А также сидящим в зале справороссам во главе с их лидером Анатолием Аксаковым, который по итогам выборной кампании пятилетней давности стал депутатом Госдумы, а в региональный парламент избрались сразу пять членов «Справедливой России», оттеснив по числу мандатов КПРФ.

«Отмечу и то, что граждан вводили в заблуждение, призывая не платить взносы на капитальный ремонт, что, в свою очередь, приводило к нарушению соответствующего федерального закона. Но уже сегодня мы видим хорошую динамику: становится все больше жителей многоквартирных домов, которые ответственно относятся к своей собственности. Если в середине прошлого года за капитальный ремонт платили всего 55% жителей, то уже в конце года — 98%», — продолжил Игнатьев, посеяв сомнения в правдоподобности последней заоблачной цифры даже у самых доверчивых.

Лидер чувашских справороссов, депутат Госдумы Анатолий Аксаков, комментируя послание, был непривычно краток. «Достижения — это хорошо, о них всегда приятно говорить, но надо говорить и о проблемах. Очевидно, говоря о проблемах, мы сразу же обозначаем решения этих проблем. Вот этого, может быть, не хватало в послании», — сказал политик, подчеркнув, что «ситуация в стране и соответственно в республике очень непростая, соответственно надо очень много работать, чтобы переломить негативный тренд».

Сенатор от Чувашии Вадим Николаев заявил, что «чувствуется глубокое знание, анализ проблем». И «вне зависимости от того, что мы в это время испытываем проблемы», «держим» курс «на развитие, на поступательное движение».

Легендарный экс-глава Чебоксар, ныне депутат Чебксарского горсобрания Анатолий Игумнов высказал мнение, что послание — «очень конкретное, в цифрах, и не надуманное», поставлены задачи во всех направлениях: «Очень понятно, как надо действовать. Не надо, грубо говоря, стоять в непонятной позе». При этом он заметил, что сегодня для реализации поставленных задач «нужна команда — сильная, мощная, нужны профессионалы», наотрез отказавшись от дополнительных пояснений собственного комментария. Однако он акцентировал внимание на том, что во всех направлениях нужен «действенный контроль» за расходованием средств и проводимой работой. «Этот контроль должен быть действенный. Его могут организовать только профессионалы и общественность», — уверен бывший градоначальник.

С удовольствием и много комментировал лидер чувашских коммунистов, депутат Госдумы Валентин Шурчанов, отметив, что «мероприятие блестяще организовано, хорошо проведено», «безусловно, доклад можно принять за основу». «Но критики должно быть больше. Самокритики — тем более, потому что самодовольство власти никогда ни к чему хорошему не приведёт», — одумался вдруг коммунист, заметив, что «слишком большой оптимизм сегодня иметь, к сожалению, нельзя». «Тем более, что сегодня Чувашия, прежде всего, живет за счёт дотаций, которые направляются из федерального бюджета», — добавил думский депутат, секретарь чувашского рескома КПРФ.

Политик подчеркнул, что по итогам 2015 года в Чувашии ухудшение по ряду ключевых показателей — в частности, снизились темпы промышленного производства и производительности труда, жилищного строительства, торгового оборота. «Поэтому, если бы я, например, был главой республики, то говорил бы именно о тех задачах и трудностях, которых в этом году следует ожидать. Прежде всего, обратил бы внимание, каким образом будут поднимать поднимать. В послании было сказано, что создаются рабочие места, но в то же время как в России, так и в Чувашии не решено, что делать с крупными предприятиями с многотысячными трудовыми коллективами, которым сегодня экономика не создает условия для роста и даже, в общем-то, для стабильной работы. Ни в сфере промышленности, ни в строительстве, ни в агропромышленном комплексе, ни в капремонте в послании обнадеживающих решений, которые бы позволили повысить уровень жизни населения, зарплату жителей, к сожалению, не увидел», — сказал Валентин Шурчанов.

«С другой стороны, народу всё равно плохо живётся. Чего хвалиться? Если за счёт населения мы проводим капитальный ремонт, то какая это государственная программа? Это примерно получается как в семье: сын ходит-ходит, потом начинает критиковать отца — что он такой плохой, в старой фуфайке ходит и просит денег, чтобы купить ему новую», — тяжело вздохнул опытный Шурчанов.