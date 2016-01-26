Предложение нового жилья в Ярославской области превысило спрос
Ярославль, 26 января, 2016, 21:58 — ИА Регнум. Треть квартир в ярославских новостройках не проданы, предложение превышает спрос, а цены на жилье завышены. Об этом 26 января депутатам Ярославской областной думы рассказал первый заместитель директора департамента строительства области Виктор Жучков.
«Говорить об обвале рано. Но нужна целевая поддержка через ипотеку. Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) поддержку сжимает, ипотечных кредитов в 2016 году будет выдано наполовину меньше. У нас в регионе сейчас строится 204 многоквартирных дома. Задача довести эти объекты до завершения», — рассказал первый заместитель директора департамента строительства области Виктор Жучков.
Между тем уже в прошлом, 2015 году, по данным Ярославльстата, цены на жилье снизились на 6−8%. Квадратный метр в новостройках в среднем по области подешевел на 4,1 тысячу рублей, во вторичном жилье — на 4,3 тысячи рублей. В конце 2015 года квадратный метр в новостройках стоил в среднем по Ярославской области 48,7 тысяч рублей (52,8 тысячи рублей годом ранее). При этом в Ярославльстате отмечают, что число сделок с недвижимостью сократилось в разы. В основном шло исполнение социальных программ, достраивалось то, что было начато.