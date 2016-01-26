Ярославль, 26 января, 2016, 21:58 — ИА Регнум. Треть квартир в ярославских новостройках не проданы, предложение превышает спрос, а цены на жилье завышены. Об этом 26 января депутатам Ярославской областной думы рассказал первый заместитель директора департамента строительства области Виктор Жучков.

voronezh-master.ru Квартира в новостройке

«Говорить об обвале рано. Но нужна целевая поддержка через ипотеку. Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) поддержку сжимает, ипотечных кредитов в 2016 году будет выдано наполовину меньше. У нас в регионе сейчас строится 204 многоквартирных дома. Задача довести эти объекты до завершения», — рассказал первый заместитель директора департамента строительства области Виктор Жучков.

Между тем уже в прошлом, 2015 году, по данным Ярославльстата, цены на жилье снизились на 6−8%. Квадратный метр в новостройках в среднем по области подешевел на 4,1 тысячу рублей, во вторичном жилье — на 4,3 тысячи рублей. В конце 2015 года квадратный метр в новостройках стоил в среднем по Ярославской области 48,7 тысяч рублей (52,8 тысячи рублей годом ранее). При этом в Ярославльстате отмечают, что число сделок с недвижимостью сократилось в разы. В основном шло исполнение социальных программ, достраивалось то, что было начато.