Санкт-Петербург, 27 января, 2016, 09:51 — ИА Регнум.



Цитата из к/ф «Ян Карский. Праведник мира». реж Славомир Грюнберг. 2015. Польша, Россия, США Мечта

Сегодня в санкт-петербургском кинотеатре «Родина» пройдёт специальный показ фильма «Ян Карский» польского режиссёра Славомира Грюнберга. Показ приурочен к Международному дню памяти жертв Холокоста, который ежегодно отмечается во всём мире 27 января. 71 год назад в этот день советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим, крупнейший фашистский лагерь массового уничтожения, находящийся на территории Польши.

«Ян Карский» — это документальный фильм об участнике польского Сопротивления, принёсшем в 1942 году в Англию и США весть о массовом уничтожении евреев нацистами. Как сообщили в пресс-службе кинотеатра, на истории жизни Яна Карского в международный день памяти планируется сделать основной акцент, так как в России об этом человеке и его судьбе мало знают.

Фильм совместного производства России, Польши и США впервые был показан в декабре прошлого года на Фестивале документального кино «Артдокфест». Режиссер картины — лауреат телевизионной премии «Эмми» Славомир Грюнберг. Героев озвучили актёр Сергей Юрский (Ян Карский) и тележурналист Владимир Познер (автор Томас Вуд).

Справка ИА REGNUM:

Настоящее имя Карского — Ян Ромуальд Козелевский. Псевдоним участник польского Сопротивления взял себе во время войны, когда вступил в подпольную организацию.

В молодости Козелевский собирался стать дипломатом. Он окончил факультет права и дипломатии львовского университета и в 1939 году начал карьеру в Министерстве иностранных дел Польши. После нападения Германии на Польшу в сентябре 1939 года Козелевский был мобилизован, ранен в танковом бою и попал в советский плен, а после обмена военнопленными оказался в германском плену. Сбежав, вступил в польскую подпольную организацию.

В 1942 году сотни тысяч евреев, проживавших на территории Польши, были отправлены в нацистские лагеря смерти. Еврейские члены подполья попросили Яна Карского передать эту информацию на Запад. Чтобы понять объем убийств, Карский тайно посетил варшавское гетто и гетто в Избице Любельской, из которого заключённых направляли в лагеря уничтожения Белжец и Собибор.

Увидев ужасающие картины умирающих от голода и охваченных ужасом евреев, Ян Карский отправился в Англию. Его доклад был передан правительствам Великобритании и США, а в июле 1943 года Карский был принят президентом США Франклином Рузвельтом. Изначально все попытки убедить власти противостоять массовым убийствам были встречены с недоверием и по большой части проигнорированы. Предложение Карского рассмотреть военные нападения на железнодорожные линии, используемые нацистами для депортации, были приняты во внимание и осуществлены лишь в последние годы войны.

Позднее Карский встречался с многими лицами из мира политики и культуры — но все они в то время оказались неспособны поверить ему. В 1944 году Карский написал книгу «Курьер из Польши: История тайного государства», напечатанную тиражом 360 тысяч экземпляров.

Впоследствии Яну Карскому было присвоено звание Праведника мира, как нееврею, спасавшему евреев в годы нацистской оккупации, предоставлено почетное гражданство государства Израиль и высшая награда Польши — Орден белого орла.

В 2014 году со дня рождения Карского исполнилось 100 лет, Польский Сейм объявил этот год Годом Яна Карского.