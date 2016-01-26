Афины , 26 января, 2016, 19:56 — ИА Регнум. Министры стран ЕС предложили Комиссии подготовить процедуру для «активации статьи 26 Шенгенского кодекса». Статья предусматривает возможность для одного или нескольких государств-членов расширить внутренний пограничный контроль до двух лет. Однако, за это должны будут проголосовать все страны — члены ЕС.

Джованни Бенедетто Кастильоне. Изгнание торгующих из храма. 1663

Как сообщает газета La Repubblica, Бельгия попросила «выгнать Грецию из Шенгена». У Ципраса будет три месяца, чтобы восстановить контроль над своими границами и зарегистрировать лиц, ищущих убежища, которые прибывают из Турции. В противном случае граница будет закрыта и Греция окажется изолирована, беженцы остаются в ловушке, и начнется гуманитарный кризис. Угроза эта, как это ни парадоксально звучит, исходит от тех, кто хочет сохранить Шенгенское соглашение: Германия, Нидерланды и Люксембург.

Министры внутренних дел стран ЕС согласны с необходимостью не разрушать Шенген, но на самом деле каждое государство имеет оправдание, чтобы поддержать необходимость «временного приостановления». Франция закрывает границы, потому что она опасается террористов, Германия, чтобы справиться с внутренней политической борьбой, которая затрагивает также и партию канцлера Германии Ангелы Меркель, Швеция уже имеет наибольшее число мигрантов на количество населения, Австрия не имеет достаточных средств, чтобы обеспечить прием. Не говоря уже о Прибалтике и Польше, которые с самого начала говорили о своей неготовности принять иностранцев. Италия и Греция вновь рискуют остаться один на один с проблемой мигрантов, высадки которых снова принимают массовый характер.

Так, корабль ВМС Италии Bettica спас в эту ночь лодку с мигрантами в проливе у берегов Сицилии. На борту находилось 122 мигранта, в том числе 39 женщин и 6 детей. Между тем утром в Лампедузу были доставлены еще 124 мигранта, спасенные вчера кораблем Dattilo береговой охраны у побережья Ливии. В общей сложности за три дня (с пятницы по понедельник) итальянскими спасателями было проведено одиннадцать спасательных операций, спасено 1333 мигранта. Министерство внутренних дел Италии обеспокоено тем, что, в случае закрытия границ Шенгенской зоны, мигранты изменят курс и будут плыть из Албании и Черногории через Адриатику до итальянской области Апулии.