Киев, 26 января, 2016, 19:59 — ИА Регнум. Премьер-министром Украины вместо Арсения Яценюка могут назначить экс-премьера Швеции, также занимавшего пост главы МИД этой страны Карла Бильдта. Такую новость сообщило украинское издание «Главком» со ссылкой на свои источники в администрации президента Порошенко.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Шведский посол

В издании поясняют, что таким образом лагерь президента попытается избежать выхода «Народного фронта» из коалиции в случае отставки Яценюка.

«Это решение проблемы Яценюка, который грозится в случае своей отставки увести «Народный фронт» из коалиции. Если в качестве преемника Арсения Петровича будет рассматриваться фигура известного европейца с широкими связями, который сможет на равных договариваться с международными донорами Украины, такая неконструктивная позиция «фронтовиков» становится слабой и эгоистичной», — цитирует издание мнение источников.

Кроме того, Бильдта могут сделать ширмой — фактически использовать незнание шведским политиком украинских реалий для реализации своих политических и бизнес-интересов за счет сильного пропрезидентского вице-премьера. Также таким образом Киев хочет избежать обвинений в отсутствии реформ, заставив Запад принять непосредственное участие в управлении Украиной.

Сам Карл Бильдт не подтвердил информацию о возможном назначении в Киев.

«На Украине очень хороший премьер. И нет причин для его замены», — сообщает издание «2000» со ссылкой на шведское СМИ Dagens Nyheter.

Политик известен своей позицией в поддержу постмайданной власти и Украины в целом еще со времен своей работы в шведском правительстве.

На последнем форуме в Давосе экс-глава МИД Швеции заявил: «Я не знаю другой страны, которая бы реформировалась так глубоко, как Украина на 2016 год. Но, очевидно, надо больше».

Осенью же Карл Бильдт прогнозировал, что у Москвы в реализации своей политики на Украине есть два выхода.

«Так, сейчас вы (Украина и Россия) — будто в гонке на преследование. Но если в течение этого времени Украина сможет стабилизироваться и провести реформы, то именно вы окажетесь победителем в этой гонке. Давайте вспомним то время, когда начался острый кризис, то есть до крымского периода. По мнению России, Крым был ее безусловным успехом. И именно поэтому они запустили проект «Новороссия», всерьез ожидая такого же успеха, дожидаясь развала Украины на несколько частей в течение 3−4 месяцев. Но тут они с треском проиграли. Удержать хотя бы то, что успели захватить, они смогли, лишь послав на Украину значительный армейский контингент в августе 2014 года. Именно поэтому появилось патовое минское соглашение. Путин может постепенно отступать, что ему представляется политически непростым; или же он начнет военное наступление на Украину, а это еще сложнее и будет стоить невероятно дорого», — заявил он.

Украинский политолог Кирилл Молчанов в комментарии ИА REGNUM высказал мнение, что если Бильдта таки продавят на должность премьера, это лишь ускорит процесс распада Украины.

«Карл Бильдт — глава правительства на Украине? Еще вчера это звучало бы фантастикой, сегодня с настороженностью, а завтра станет реальностью. Эта новость муссируется в прессе уже не первый раз, еще с прошлого года мы видели подобные вбросы в информационное пространство. Учитывая, что за последний год Украина стремительно утрачивает свой суверенитет, как политический, так и экономический, данного развития ситуации исключать не стоит. Правда, подобное решение сложно будет имплементировать, ведь за назначение премьер-министра должна проголосовать коалиция, либо же хотя бы 226 отдельно взятых депутатов. Так сложилось, что на Украине правительство возглавляет представитель крупной парламентской силы. Даже если назначение Бильдта «прожмут» западные партнеры, и в день голосование снова приедет Байден, Нуланд либо же еще кто-то из представителей стран — финансовых содержателей Украины, далеко не факт, что это пойдет на пользу экономике Украины. Налицо конфликт интересов. Во-первых, он не сможет найти общий язык с коллегами в правительстве, как в прямом, так и переносном смысле. Во-вторых, в обществе, особенно его ультраправой части, усиливается ропот касательно засилья иностранцев во власти, и терпение радикалов не безгранично. Поэтому, если Карла Бильдта каким-либо образом встроят в руководство правительства, это лишь ускорит процесс полного распада политической системы Украины», — сказал политолог.

Эксперты и политики также отреагировали на новости о возможном назначении Бильдта в соцсетях и телеэфирах:

Михаил Павлив, политолог:

«Мало нам неврастеника Михо, нам еще и Карла Бильдта подавай? Чисто для справки: после обнародования WikiLeaks секретных дипломатических документов выяснилось, что американские дипломаты считали Бильдта «упрямым», «самоуверенным» и имеющим «ограниченные дипломатические способности». Бильдт описывался как человек, воображающий, что он обладает бо́льшим весом и влиянием, чем на самом деле, и сравнивался со «среднего размера собакой с повадками большой». Из тех же данных WikiLeaks следует, что этот пассажир еще с дремучего 1973 года работал на американскую разведку. Впрочем, оранжевой демшизой это может быть расценено даже как положительная информация о кандидате на пост премьера нашей страны».

Елена Дяченко, политический эксперт:

«Считаю, что назначение Карла Бильдта премьер-министром Украины стоит обсуждать в пакете с возобновлением действия украинско-шведского союзного договора 1709 года, заключенного гетманом войска Запорожского Иваном Мазепой и кошевым атаманом Костем Гордиенком с другим шведским Карлом — королем Карлом XII. А нет — так нет».

Елена Бондаренко, экс народный депутат Верховной рады: «Оу, швед?! Ну-у-у-у-у, попахивает Полтавой».