Москва, 26 января, 2016, 20:32 — ИА Регнум. 26 января в Парадном зале Посольства Франции состоялось награждение художественного руководителя и главного дирижера Московского государственного академического симфонического оркестра (МГАСО), народного артиста России Павла Когана французским Орденом искусств и литературы (l'Ordre des Arts et Lettres), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Павел Коган

«Особо хочется отметить то, что в нынешнее непростое политическое время культура была и остается вне политики. Это очень важно. И мы уверены, что так будет продолжаться всегда», — заявил Коган.

Награду вручал господин советник по культуре посольства Франции Филипп Вуари.

Он отметил, что Россия и Франция на протяжении столетий традиционно связаны взаимной культурой.

Напомним, Орден Искусств и литературы — одна из самых престижных европейских наград за достижения в сфере культуры. Он был учрежден в 1957 году с целью отметить наиболее выдающиеся явления мировой культуры. Так, наградой отмечались выдающиеся деятели культуры Франции и всего мира. Решение о награждении принимает министр культуры Франции при содействии специального комитета.

В числе отмеченных высоким французским орденом россиян — Серж Лифарь, Майя Плисецкая, Мстислав Ростропович, Галина Вишневская, Александр Солженицын, Юрий Любимов, Галина Уланова, Борис Эйфман.