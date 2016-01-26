Москва, 26 января, 2016, 18:34 — ИА Регнум. Родителей так называемых «зацеперов» в Москве могут начать штрафовать. Штрафы, в случае принятия соответствующей нормы законодательства, могут составить до 5 тысяч рублей — об этом в в ходе заседания комиссии Мосгордумы по образованию 26 января сообщил заместитель руководителя департамента образования Москвы Игорь Павлов.

Переполненный петербургский трамвай с зацеперами. 1933 год

Павлов напомнил, что в январе 2015 года в городе была создана межведомственная комиссия по вопросам предотвращения несанкционированного проезда снаружи поездов метро и электричек. «Было внесено предложение в КоАП Москвы, где как раз внедрена ответственность родителей до 5 тысяч руб. штрафов за нахождение несовершеннолетних детей на объектах железнодорожного транспорта», — цитирует слова чиновника агентство «Москва».

В настоящее время предложение прошло согласование на уровне правительства Москвы: в ближайшее время документ будет принят, подчеркнул Павлов.