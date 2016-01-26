Киев, 26 января, 2016, 18:42 — ИА Регнум. В Верховной Раде Украины лидеры фракций обсуждают отставку премьер-министра страны Арсения Яценюка. Об этом сегодня, 26 января, сообщает украинская пресса.

Иван Шилов ИА REGNUM

Сообщается, что по требованию фракций «Блок Петра Порошенко» (БПП) и «Батькивщина» объявлен срочный перерыв в работе за десять минут до стандартного перерыва. Лидеры фракций правящей коалиции собираются провести переговоры об отставке Яценюка.

Лидер фракции БПП Юрий Луценко стал инициатором переговоров об отставке премьер-министра. Обсуждается вариант его замены на спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана.

По неподтвержденным данным за отставку Яценюка готовы голосовать даже половины фракции «Народный фронт» (40 депутатов).

Поводом для отставки стал отказ Яценюка внести в Верховную Раду кандидатуру Виталия Ковальчука на пост вице-премьера. Яценюк опасается, что Ковальчука готовят ему на замену. И если Рада отправит премьер-министра в отставку, то временно исполняющим обязанности станет Ковальчук.

Ряд депутатов Верховной Рады отрицают информацию о переговорах по отставке Яценюка. Действия Луценко объясняются ответом на инициативу премьера относительно референдума по Конституции.