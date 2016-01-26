Киев, 26 января, 2016, 18:17 — ИА Регнум. В ближайшее время Киев может получить очередной транш финансовой помощи от МВФ. Об этом на брифинге в Киеве заявила министр финансов Украины Наталия Яресько, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кредит

Когда именно МВФ примет окончательное решение по выделению Украине очередного транша финансовой помощи, пока неизвестно. На данный момент идут переговоры по пересмотру меморандума о сотрудничестве между Украиной и фондом.

«У нас были очень успешные переговоры между нашим президентом и председателем-распорядителем Фонда Кристин Лагард в Давосе… У нас сейчас нет каких-либо замечаний относительно несогласования с нашими обязательствами перед МВФ», — сказала Яресько.

В меморандуме обсуждаются конкретные реформы, которые должна провести Украина, в том числе и в сфере борьбы с коррупцией. При этом следующий транш от МВФ составит порядка 1,7 миллиардов долларов, сказала представитель Киева.

Министр финансов также подчеркнула, что вместе с помощью от МВФ Украина может получить в этом году около 10 млрд долларов.

«Мы продолжаем и нацелены на нашу реформенную программу, тогда, включая и МВФ, и другие двусторонние и многосторонние источники, это будет до 10 миллиардов долларов», — уточнила Яресько.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам визита в Давос Порошенко заявлял, что Киев планирует получить от МВФ около 7 млрд долларов, правда не уточняя, за какой период. Позднее он информировал, что ближайший транш составит 1,7 миллиарда долларов и будет выделен в феврале без всяких дополнительных условий фонда Украине.