Дно, Псковская область, 26 января, 2016, 18:10 — ИА Регнум. На железнодорожном вокзале в городе Дно нет и не было инсталляции со знаком рубля. Об этом пишет Псковское агентство информации. О том, что вокзал выглядит сейчас иначе, изданию сообщила редактор газеты «Дновец» Надежда Лищенко, отсутствие инсталляции на вокзале подтвердили в линейном отделе полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Знак рубля

В подтверждение журналисты публикуют фотографии внешнего вида вокзала: на здании в настоящее время отсутствует баннер и иное количество информационных табличек.