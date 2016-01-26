Пенза, 26 января, 2016, 18:06 — ИА Регнум. Пензенская областная библиотека имени Михаила Лермонтова получит 210 тыс. рублей из федерального бюджета, которые направят на оцифровку редких изданий. Техническое задание и смета на указанные работы уже подготовлена, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного управления культуры и архива.

lsrj.in Электронная книга

Средства поступят в связи с удовлетворением заявки библиотеки на участие в федеральной целевой программе «Культура России», реализация которой намечена на 2012 — 2018 годы.

В частности, планируется оцифровать востребованные читателями краеведческие издания, которые хранятся в библиотеке в единственном экземпляре и имеют статус регионального значения. В том числе пензенская периодика начала XX века — журналы и газеты «Под знаменем ленинизма (Работай и учись)», «Вестник пензенского земства», «Рабочий путь», «Товарищ», «Природа и хозяйство», а также «Землеустроитель».

Поскольку Лермонтовская библиотека является участником проекта «Национальная электронная библиотека», за счет расширения ее электронной базы пополнится и национальный фонд электронных изданий.

Кроме того, в рамках сотрудничества с библиотекой имени Бориса Ельцина, многие из оцифрованных книг в дальнейшем передадут в ее фонды.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе библиотеки, «Лермонтовка» является участников программы «Культура России» одиннадцатый год подряд. Ежегодно деятельность учреждения реализуется по двум направлениям — организация и развитие системы консервации документов Национального библиотечного фонда, а также пополнение российского страхового фонда документов библиотек.

В рамках развития ряда проектов целевой программы в Лермонтовской библиотеке освоено более 2 млн рублей, из которых 1,16 млн поступили из федерального бюджета.