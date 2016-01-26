Челябинск, 26 января, 2016, 18:20 — ИА Регнум. Челябинские общественники отметили удешевление продовольственной корзины южноуральцев. Такой вывод представители движения «Народный контроль» озвучили после подведения итогов мониторинга цен на продукты питания первой необходимости в Челябинской области за неделю, передает 26 января корреспондент ИА REGNUM.

Коляска для покупок

В целом стоимость продовольственного набора из 23 наименований снизилась почти на 4%. В денежном же выражении снижение составило 77 рублей 33 копейки, а суммарная стоимость набора продуктов питания первой необходимости равна сегодня 1 тысяче 986 рублям.

«Если говорить о конкретных продуктах питания, которые продемонстрировали некоторое снижение стоимости, то, как это не удивительно, но в ряд таких продуктов вошла говядина, цена которой упала, по нашим наблюдениям, на 11%. Связать это можно с тем, что сейчас на прилавках увеличился ассортимент мясных продуктов. На 8,5% подешевела горбуша. Нами зафиксирована рекордно низкая цена за килограмм этой рыбы — 165,9 рублей. Причина тому — распродажи. Также в ряд подешевевших продуктов вошла мука (7%), морковь (3,8%), лук (3%)», — пояснил лидер общественного движения Вадим Воробей.

Однако общественники отметили и менее приятные результаты продуктового мониторинга. Так достаточно ощутимо с 18 по 25 января подорожали чай, пшено, рис и куриное яйцо — от 2% до 5,4%. Причем существеннее всех выросла цена на чай.

Мониторинг проводился по розничным ценам сетевых магазинов в Челябинской области: «Ашан», «Магнит» (семейный), «Пятерочка», «Дикси», «Молния», «Проспект», «Лента», «Карусель». Лучшую цену по совокупности 23 наименований показали магазины «Магнит».

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, некоторые виды продуктов питания и вовсе на время пропадали из магазинов. В частности, болгарский перец. По словам представителей торговли, причиной этого стала высокая закупочная цена. Сейчас он вновь появился в продаже.